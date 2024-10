ΗΠΑ: Συντριβή ελικοπτέρου στο Χιούστον – Τέσσερις νεκροί

Τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων ένα παιδί, έχασαν τη ζωή τους όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη, καταστρέφοντας έναν πύργο ραδιοφωνικής μετάδοσης στο Χιούστον του Τέξας, στις νότιες Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Χιούστον, Νόε Ντίας, το ελικόπτερο «ή προσέκρουσε σε καλώδιο (προσδεμένο στον πύργο) ή πάνω στον ίδιο τον πύργο». Οι Αρχές ανέφεραν ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί στο έδαφος.

Αξιωματούχος του Χιούστον ανέφερε πως το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές και σε μια δεξαμενή βουτανίου. «Ημασταν πολύ τυχεροί που δεν έπεσε εκεί», δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, Τζον Γουίτμιρ.

MYSTUDIO HTX security camera caught the moment a helicopter crashed into a radio tower in Houston’s Second Ward, East End at 7:51:19 PM. #helicopter #helicoptercrash #houston #breaking #breakingnews #houston #secondward #mystudiohtx #jaymarroquin @KHOU @abc13houston @KPRC2 pic.twitter.com/rap61Xr0XN

— Jay Marroquin (@JayMarroquin) October 21, 2024