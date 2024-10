Βηρυτός: Ισραηλινό χτύπημα στα νότια προάστια – Επλήγη το πάρκινγκ του νοσοκομείου «Ραφίκ Χαρίρι»

Πυραυλικό χτύπημα σημειώθηκε κοντά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Ραφίκ Χαρίρι» της Βηρυτού αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός καλούσε τους κατοίκους της περιοχής να απομακρυνθούν. Σύμφωνα με νοσοκομειακή πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, το χτύπημα έπληξε το πάρκινγκ του νοσοκομείου.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρει ότι «ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στόχευσε την περιοχή Ουζάι» στο νότιο Λίβανο.

Lebanese Channels are claiming an Israeli Strike has Targeted a Site near the Main Entrance to Hariri University Hospital in the Jnah District of Central Beirut. pic.twitter.com/HwiW9Zk8tC

