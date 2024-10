Λίβανος: Το Ισραήλ στοχεύει το «θησαυροφυλάκιο της Χεζμπολάχ, με εκατομμύρια σε χρυσό και μετρητά»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, πως έπληξε 300 στόχους συνδεόμενους με το κίνημα Χεζμπολάχ στον Λίβανο μέσα σε 24 ώρες, καθώς αποφάσισε να διευρύνει την επίθεσή του εναντίον της προσκείμενης στο Ιράν οργάνωσης, βάζοντας πλέον στο στόχαστρο το οικονομικό σύστημά της, την ώρα που οι ΗΠΑ διαβεβαίωσαν πως εργάζονται προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος «το γρηγορότερο».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Αντονι Μπλίνκεν, αναμένεται να αρχίσει σήμερα, Τρίτη, στο Ισραήλ νέα περιοδεία στην Εγγύς Ανατολή, με διακηρυγμένο στόχο να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να περιοριστεί η περιφερειακή κλιμάκωση – ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση έχει ορκιστεί πως θα ανταποδώσει την πυραυλική επίθεση που εξαπολύθηκε από το Ιράν την 1η Οκτωβρίου εναντίον της επικράτειάς της.

Στον Λίβανο χθες βράδυ έγιναν βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο Χαρίρι, τη μεγαλύτερη δημόσια δομή υγείας της χώρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 24, στη νότια Βηρυτό, σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.

Προηγουμένως, το υπουργείο έκανε λόγο για έξι νεκρούς, ανάμεσά τους παιδί, στην Μπααλμπέκ (ανατολικά) και τέσσερις εργαζομένους νεκρούς σε υπηρεσία πρώτων βοηθειών συνδεόμενη με τη Χεζμπολάχ σε 24 ώρες στον Νότο, που σαρώνεται από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Αλλο νοσοκομείο, το Αλ-Σαχέλ, εκκενώθηκε χθες το βράδυ ύστερα από προειδοποίηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ότι θα πλήξουν υπόγειο καταφύγιο του σιιτικού κινήματος που περιείχε κατ’ αυτές «δεκάδες εκατομμύρια δολάρια» σε χρυσό και μετρητά, στο πλαίσιο «σειράς πληγμάτων ακριβείας εναντίον οικονομικών συμφερόντων της Χεζμπολάχ».

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

