Σε συλλήψεις φιλοπαλαιστίνιων διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα των Ηνωμένων Πολιτειών προχώρησε η αστυνομία, αφότου ομάδα φοιτητών προχώρησε σε κατάληψη διοικητικού κτιρίου.

Περίπου 30 διαδηλωτές κατέλαβαν το κτίριο, σύμφωνα με διοργανωτές της κινητοποίησης, ενώ μεγαλύτερη ομάδα διαμαρτυρόμενων φοιτητών είχε συγκεντρωθεί έξω από αυτό.

Students with @DivestUMN @UMNSDS at the University of Minnesota have occupied Morill Hall and locked the doors, demanding the University divest from Israel’s genocide 🔥

Get to the U of M to support if you are in the area! pic.twitter.com/YTxKDqDkme

