Πεκίνο: Αρχαιοελληνικά έργα τέχνης κατακτούν την Κίνα

Το Εθνικό Μουσείο της Κίνας στο Πεκίνο υποδέχθηκε χθες Δευτέρα εκατοντάδες αρχαία έργα τέχνης από την Ελλάδα που θα εκτεθούν από τον επόμενο μήνα, αλλά ήδη έκλεψαν τον ενδιαφέρον του κινεζικού Τύπου.

Τα 279 πολύτιμα πολιτιστικά κειμήλια αποσυσκευάστηκαν με τάξη στον εκθεσιακό χώρο South 2 του Εθνικού Μουσείου της Κίνας, ώστε στις 6 Νοεμβρίου να εμφανιστούν στην έκθεση «Diversity of Beauty – Art and Life in Ancient Greece», οδηγώντας το κοινό στον κόσμο της αρχαιοελληνικής ομορφιάς».

Τα περισσότερα από αυτά τα εκθέματα, όπως ένα άγαλμα της Αφροδίτης, παρουσιάζονται για πρώτη φορά εκτός Ελλάδας.

Η αποσυσκευασία πολιτιστικών κειμηλίων ήταν κανονική ιεροτελεστία, όπως αναφέρει η κινεζική εφημερίδα Beijing Daily. Τέσσερα ή πέντε μέλη του προσωπικού συγκεντρώθηκαν γύρω από ένα κοντέινερ όσο ένα άτομο και συζήτησαν τη διαδικασία με ενθουσιασμό. Κάθε τόσο τα μέλη του προσωπικού του μουσείου απομάκρυναν τους δημοσιογράφους που απαθανάτιζαν στη σκηνή: «Παρακαλώ μείνετε 2 μέτρα μακριά από το κουτί για να μην το αγγίξετε κατά λάθος. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας», τους έλεγαν.

Κάθε φορά που άνοιγαν και αποσυναρμολογούσαν ένα κουτί, ένα μέλος του προσωπικού ανέβαινε στη σκάλα για να ελέγξει την ασφάλεια των πολιτιστικών κειμηλίων από όλες τις πλευρές.

Περισσότερα από 20 λεπτά αργότερα, το άγαλμα ενός χαμογελαστού νεαρού άνδρα με μακριά μαλλιά εμφανίστηκε επιτέλους, όπως περιγράφει η εφημερίδα. «Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εκθέματα αυτή τη φορά. Φιλοτεχνήθηκε περίπου το 520 π.Χ., και η επιστημονική του ονομασία είναι Κούρος. Ο επιμελητής της διαδικασίας εξήγησε ότι «Κούρος σημαίνει νεαρός άνδρας. Αυτό το άγαλμα αντικατοπτρίζει την άποψη των ευγενών για τους άνδρες εκείνη την εποχή, δείχνει την πιο δυναμική πλευρά της νεότητας».

On Oct. 21, 279 precious cultural relics from Greece arrived at the National Museum of China and will be exhibited at the “Diversity of Beauty – Art and Life in Ancient Greece” exhibition on Nov. 6. #beijingtravel #interestingbeijing #funinbeijing #chinatravel pic.twitter.com/j27kJeYkCQ

