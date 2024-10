Γάζα: Ο επικεφαλής της UNRWA ζητά προσωρινή εκεχειρία στον Βορρά – Δεν υπάρχουν άλλα φάρμακα

Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) κάνει έκκληση να υπάρξει προσωρινή εκεχειρία, ώστε να επιτραπεί στους αμάχους να εγκαταλείψουν περιοχές της βόρειας Γάζας. Αξιωματούχοι του τομέα της υγείας δήλωσαν ότι εξαντλούνται οι προμήθειες για τη θεραπεία ασθενών που τραυματίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις ισραηλινές επιθέσεις.

Περιγράφοντας με δραματικούς τόνους την ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρινί, είπε ότι είναι τόσο τραγική, ώστε πτώματα έχουν εγκαταλειφθεί σε δρόμους ή θάβονται κάτω από ερείπια. Σε ανάρτησή του στο Χ, δήλωσε: «Στη βόρεια Γάζα, οι άνθρωποι απλώς περιμένουν να πεθάνουν. Νιώθουν έρημοι, απελπισμένοι και μόνοι».

🆘🆘 from our @UNRWA staff in northern #Gaza.

Nearly three weeks of non-stop bombardments from the Israeli Forces as the death toll increases.

Our staff report they cannot find food, water or medical care.

The smell of death is everywhere as bodies are left lying on the roads…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) October 22, 2024