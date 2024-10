Εικόνες από τις ζημιές στην οικία του Νετανιάχου μετά την επίθεση με drone

Ζημιές στην ιδιωτική κατοικία του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στην Καισάρεια, προκάλεσε η επίθεση με drone που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χεζμπολάχ.

Εικόνες από τις ζημιές μετέδωσαν την Τρίτη ισραηλινά ΜΜΕ, μετά την άρση της στρατιωτικής λογοκρισίας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Μια εικόνα, που η δημοσίευσή της είχε απαγορευτεί από τον ισραηλινό στρατό, αποτυπώνει τη ζημιά που προκλήθηκε στο σπίτι από την επίθεση, καθώς η έκρηξη έσπασε το τζάμι στο παράθυρο ενός υπνοδωματίου.

The Hezbollah drone that infiltrated from Lebanon 🇱🇧 struck a building in Caesarea on Saturday, was revealed on Tuesday to be the residence of Israeli 🇮🇱 Prime Minister @IsraeliPM Benjamin Netanyahu @netanyahu

Earlier, a senior Hezbollah official had claimed responsibility for… https://t.co/U4Z1BUXaCF pic.twitter.com/VeZubB2BKX

— Saad Abedine (@SaadAbedine) October 22, 2024