Ερντογάν: Κάλεσε τη Μελόνι να στηρίξει την τουρκική πρωτοβουλία για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Οπως αναφέρει το τουρκικό κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu, στο πλαίσιο της εν λόγω συνομιλίας οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας και Ιταλίας, τις επιθέσεις του Ισραήλ στην περιοχή, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

In a more serious note: Erdogan invited Italy’s Meloni to support an arms boycott initiative against Israel at the UN initiated by Turkey https://t.co/tcLweiINvy

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) October 22, 2024