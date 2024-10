Al-Monitor: Συμφωνία ΗΠΑ-Ισραήλ να μη χτυπηθεί το πετρέλαιο του Ιράν με αντάλλαγμα όπλα

Ο ενημερωτικός ιστότοπος Al-Monitor αναφέρει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν έρθει σε «σιωπηρή συμφωνία» όσον αφορά τα αντίποινα του Τελ Αβίβ στο Ιράν για την πυραυλική επίθεση της 1ης Οκτωβρίου.

Επικαλούμενο ισραηλινές και αμερικανικές πηγές ασφαλείας, γράφει ότι το Ισραήλ συμφώνησε να μην επιτεθεί στις πετρελαϊκές ή τις πυρηνικές υποδομές του Ιράν, με σκοπό να μην προκληθεί περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πριν από τις αμερικανικές εκλογές.

Several 🇮🇱 and 🇺🇸 security sources told Al-Monitor in recent days that a quiet US-Israeli understanding has been reached, promising to reward Israel for refraining from targeting 🇮🇷’s oil and nuclear power infrastructure https://t.co/GQBXHBuBJ7

— Al-Monitor (@AlMonitor) October 22, 2024