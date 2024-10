Τουρκία: Εκρηξη στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS στην Αγκυρα, ενώ στη συνέχεια ακούστηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή.

Για θύματα κάνει λόγο ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος αναφέρθηκε σε «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

First reports indicate that it was a suicide bombing pic.twitter.com/WpjTRoiPe6

Explosion reported in front of the Turkish Aerospace industries facility (Military) in Ankara, Turkey.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τα αίτια της έκρηξης και ο λόγος των πυροβολισμών που ακολούθησαν παραμένουν ασαφή.

🚨SUICIDE BOMB ATTACK HITS TURKISH AEROSPACE FACILITY IN ANKARA

A suicide bomb targeted the entrance of the Turkish Aerospace Industries (TAI) facility in Kazan, Ankara, leading to multiple injuries and fatalities.

Following the explosion, a clash broke out between attackers… https://t.co/7HPcm0mupX pic.twitter.com/Ifvt9zdhg6

