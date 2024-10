Τουρκία: Τρομοκρατική επίθεση στις εγκαταστάσεις της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η στρατιωτική συμμαχία θα σταθεί δίπλα στη σύμμαχό της την Τουρκία εν μέσω μιας επίθεσης κατά των κεντρικών γραφείων της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας.

«Το ΝΑΤΟ στέκεται στο πλευρό της Συμμάχου μας Τουρκίας. Καταδικάζουμε σθεναρά την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις», ανέφερε ο Ρούτε σε ανάρτησή του στο X.

Deeply concerning reports of dead and wounded in Ankara. #NATO stands with our Ally #Turkey. We strongly condemn terrorism in all its forms and are monitoring developments closely.