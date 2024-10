Τουρκία: Το χρονικό της τρομοκρατικής επίθεσης με τους 4 νεκρούς στην Αγκυρα

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν σε «τρομοκρατική επίθεση» στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροπορικής και Διαστημικής Βιομηχανίας TUSAS, κοντά στην Αγκυρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι «δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν (ένας άνδρας και μία γυναίκα)», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν υπάρχουν άλλοι δράστες, καθώς επίσης ποια ήταν τα κίνητρά τους.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα τουρκικά ΜΜΕ, δείχνουν δύο επιτιθέμενους, βαριά οπλισμένους και με σακίδια πλάτης, να φτάνουν στις πύλες των εγκαταστάσεων με ένα όχημα, που φαίνεται να είναι ένα κίτρινο ταξί.

Αμέσως ανοίγουν πυρ σε πεζούς έξω από τις πύλες, πριν μπουν στο κτίριο.

Τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες που δείχνουν ενόπλους να εισβάλουν στο κτίριο της TUSAS και να ακούγονται πυροβολισμοί και μια ισχυρή έκρηξη.

Επίσης, εικόνες από μια κατεστραμμένη πύλη και ανταλλαγή πυροβολισμών σε ένα χώρο στάθμευσης.

Οι τρομοκράτες φέρονται να προσήλθαν στο χώρο με ένα κλεμμένο ταξί – η τύχη του ιδιοκτήτη του οχήματος παραμένει άγνωστη.

Σε άλλα πλάνα οι δράστες φαίνονται να κουβαλούν όπλα και σακίδια πλάτης καθώς μπαίνουν στο κτίριο.

Πυκνός λευκός καπνός υψώνεται μπροστά από την είσοδο του χώρου, που βρίσκεται περίπου 40 χλμ. από την πρωτεύουσα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Habertürk έκανε λόγο για «ομήρους», ενώ κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία, που έδειχνε εννέα άτομα σε ένα δωμάτιο.

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσαν υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το Καζάν της Ρωσίας όπου διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής των BRICS, έκανε λόγο για «μια άθλια επίθεση που στοχεύει την επιβίωση της χώρας μας».

Αφού τόνισε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας ενήργησαν γρήγορα για να εξουδετερώσουν την απειλή, είπε: «Καμία τρομοκρατική οργάνωση που στοχεύει την ασφάλειά μας δεν θα μπορέσει να πετύχει τους στόχους της», λέει. Ο πρόεδρος της Τουρκίας δέχθηκε τα συλλυπητήρια του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ερντογάν είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση. Σε παρόμοια καταδικαστική ανακοίνωση προχώρησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Γκουτέρες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δική του ανάρτηση, τόνισε: «Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Αγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

