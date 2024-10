Βραζιλία: Επεισόδια στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πάνω από 200 συλλήψεις

Εκατοντάδες οπαδοί της Πενιαρόλ της Ουρουγουάης δημιούργησαν ταραχές στην προκυμαία του Ρίο ντε Τζανέιρο την Τετάρτη (23/1), πυρπολώντας ένα λεωφορείο και βανδαλίζοντας περίπτερα στην παραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βραζιλίας.

Οι ταραχές διήρκησαν περισσότερο από μία ώρα έως ότου η αστυνομία αποκαταστήσει την τάξη συλλαμβάνοντας τουλάχιστον 200 Ουρουγουανούς, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης του Ρίο, Κλαούντιο Κάστρο.

Οι Ουρουγουανοί οπαδοί είχαν φτάσει με λεωφορείο για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου Λιμπερταδόρες ανάμεσα στην Πενιαρόλ και την Μποταφόγκο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν ένας Ουρουγουανός οπαδός συνελήφθη επειδή έκλεψε ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα αρτοποιείο στην περιοχή Recreio Beach στη δυτική πλευρά της πόλης.

Ουρουγουανοί οπαδοί μετακινήθηκαν στην παραλία, γκρεμίζοντας περίπτερα, αναποδογυρίζοντας τραπέζια και ξεκίνησαν μάχες σώμα με σώμα με τους ντόπιους. Έκαναν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα και πυρπόλησαν μηχανάκια.

