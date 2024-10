Washington Post: Deepfakes κατά Δημοκρατικών μέσω Ρωσίας – Ο ρόλος Αμερικανού πρώην πεζοναύτη

Ενα εκτενές δίκτυο παραγωγής «deepfakes» και διακίνησης fake news από τη Ρωσία με στόχο την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών αποκαλύπτουν ρωσικά έγγραφα που έχει στην κατοχή της η Washington Post.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στο δίκτυο φέρεται να παίζει ένας Αμερικανός πρώην βοηθός σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς, ο οποίος κατέφυγε στη Μόσχα και «έγινε ένας από τους πιο παραγωγικούς προπαγανδιστές του Κρεμλίνου, συνεργαζόμενος απευθείας με τις ρωσικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες» για την παραγωγή και διασπορά deepfakes, σημειώνεται στο δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Τζον Μαρκ Ντούγκαν -ο οποίος έχει υπηρετήσει στο αμερικανικό σώμα Πεζοναυτών- χρηματοδοτήθηκε από αξιωματικό της GRU, της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της Ρωσίας. Κάποιες από τις καταβολές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν όταν οι ιστότοποι ψευδών ειδήσεων που δημιούργησε, άρχισαν να έχουν δυσκολία πρόσβασης αυτήν την άνοιξη στα δυτικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης – και για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η αναβάθμισή τους.

Ο σύνδεσμος του Ντούγκαν στην GRU είναι ένα ανώτερο στέλεχος της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών που εμφανίζεται με το ψευδώνυμο «Yury Khoroshevsky», όπως προκύπτει από τα έγγραφα, μια δυσδιάκριτη παραλλαγή του πραγματικού του ονόματος που είναι Yury Khoroshenky.

Υπηρετεί στη Μονάδα 29155 της GRU – η οποία έχει την επίβλεψη επιχειρήσεων δολιοφθορών, πολιτικών παρεμβάσεων και κυβερνοπολέμου με στόχο τη Δύση, σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω του ευαίσθητου των πληροφοριών.

Now @washingtonpost says it’s seen documents that show Dougan has been directly working with Russian military intelligence. https://t.co/C2dxLIsts2 https://t.co/FnmsG5B3np pic.twitter.com/Rj4mRedsYK

BBC Verify has extensively reported on an AI-powered influence operation run by Moscow-based former Florida cop John Mark Dougan.

Σε γνώση της Washington Post περιήλθαν περισσότερα από 150 έγγραφα – τα οποία, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ενδεικτικά του εύρους της ρωσικής ανάμιξης μέσω του Ντούγκαν. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν δε, για πρώτη φορά μέρος του modus operandi ενός δικτύου, το οποίο, σύμφωνα με ερευνητές και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, έχει αναδειχθεί τον τελευταίο χρόνο στην πιο ισχυρή πηγή ψευδών ειδήσεων από τη Ρωσία με στόχο τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Ερευνητές με εξειδίκευση σε θέματα παραπληροφόρησης υποστηρίζουν πως το δίκτυο του Ντούγκαν βρισκόταν πιθανότατα πίσω από ένα viral fake βίντεο που διακινήθηκε προσφάτως και συκοφαντούσε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Δημοκρατικών, Τιμ Γουόλς. Σύμφωνα με αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, το βίντεο δημιουργήθηκε από τη Ρωσία και σε λιγότερο από ένα 24ωρο είχε σχεδόν 5 εκατομμύρια προβολές στο X.

Όπως υποστηρίζει η ΜακΚένζι Σάντεγκι, ερευνήτρια του NewsGuard, μιας εταιρείας που εντοπίζει και καταγράφει την online παραπληροφόρηση, αναρτήσεις, άρθρα και βίντεο που δημιούργησε ο Ντούγκαν και κάποιοι από τους Ρώσους συνεργάτες του, είχαν πάνω από 64 εκατομμύρια προβολές έως τον Οκτώβριο του 2023 (από 37,7 εκατομμύρια τον Μάιο).

«Σε σύγκριση με άλλες ρωσικές εκστρατείες παραπληροφόρησης, ο Ντούγκαν έχει σαφή αντίληψη του τι θα είχε απήχηση στο δυτικό κοινό και στην πολιτική ατμόσφαιρα, γεγονός που νομίζω ότι το έκανε πιο αποτελεσματικό», δήλωσε η ίδια.

«Η σημαντική αύξηση των προβολών και της ρητορικής τους δείχνει ότι, παρά τις επανειλημμένες αποκαλύψεις και καταγγελίες, η παραπληροφόρηση εξακολούθησε να φτάνει σε μεγάλο ακροατήριο», δήλωσε η ίδια.

Προς το παρόν, ο Ντούγκαν και οι συνεργάτες του φέρεται να επικεντρώνονται στο να πλήξουν τη Χάρις. Ωστόσο, οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες για τη δυνατότητα παραγωγής σοβαρότερων απομιμήσεων μέσω ΑΙ που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ακεραιότητα των αμερικανικών εκλογών.

Σύμφωνα με τα έγγραφα και τους ερευνητές, ο Ντούγκαν ευθύνεται για το περιεχόμενο δεκάδων ιστοσελίδων με ψευδείς ειδήσεις, με ονομασίες όπως DC Weekly, Chicago Chronicle και Atlanta Observer. Κατά τους μήνες που ακολούθησαν την επανεκκίνησή τους με τον νέο διακομιστή και τη γεννήτρια τεχνητής νοημοσύνης που διευκολύνθηκε από την GRU, οι ιστότοποι και τα βίντεο ψεύτικων ειδήσεων που διακινήθηκαν από τον Ντούγκαν και τους συνεργάτες του, αναπαρήγαγαν μερικά από τα πιο ιογενή βίντεο ρωσικής παραπληροφόρησης με στόχο την εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις, σύμφωνα με τη Microsoft και την NewsGuard.

Μεταξύ αυτών, και ένα ηχητικό deepfake τον Αύγουστο που εμφάνιζε τον Μπαράκ Ομπάμα να υπαινίσσεται πως ήταν οι Δημοκρατικοί που είχαν διατάξει την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο.

Ο Ντούγκαν φέρεται να ήταν ο αρχικός διακινητής και ενός ψευδούς βίντεο όπου υποστηριζόταν πως Γουόλς κακοποίησε έναν μαθητή στο λύκειο όπου δίδασκε, με τη NewsGuard να εκτιμά πως το δίκτυό του ίσως ευθύνεται για την περαιτέρω διακίνησή του.

WEAPONS meant for UKRAINE used in DEVASTATING TERROR ATTACK in ISRAEL! Biden Admin’s SHOCKING REFUSAL on arms tracking, paired w/ Ukraine’s notorious BLACK MARKET, fuels a terrifying threat for all. MUCH MORE coming soon through the #Southernborder near you! #UkraineArmsScandal pic.twitter.com/BScIUA31WD

— John Mark Dougan (@RealBadVolf) October 9, 2023