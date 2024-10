Νορβηγία: Εκτροχιάστηκε επιβατική αμαξοστοιχία – Ενας νεκρός

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε στη βόρεια Νορβηγία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Κάποιοι από τους επιβάτες ανασύρθηκαν από το τρένο με ελαφρά τραύματα.

🇳🇴 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻 𝗱𝗲𝗿𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗼𝗻 𝗡𝗼𝗿𝘄𝗮𝘆’𝘀 𝗔𝗿𝗰𝘁𝗶𝗰 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗹𝗲 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝟱𝟬-𝟳𝟬 𝗣𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗯𝗼𝗮𝗿𝗱

A train running along Norway’s northern coast, known as the Arctic Circle Express, derailed on Thursday with up to 70 people onboard,… pic.twitter.com/VmKBNKpsux

— The Global Beacon (@globalbeaconn) October 24, 2024