Λίβανος: Εντοπίστηκε κρησφύγετο της Χεζμπολάχ με στρατιωτικό εξοπλισμό

Υπόγειο κρησφύγετο επίλεκτης ομάδας της Χεζμπολάχ, με μεγάλη ποσότητα όπλων και εξοπλισμού, εντόπισε ο ισραηλινός στρατός, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, στη συγκεκριμένη τοποθεσία βρέθηκαν μεταξύ άλλων κουκέτες, ντουλάπια αποθήκευσης, τρόφιμα, υποδομές για μακροχρόνια παραμονή, μεγάλη ποσότητα εξοπλισμού, όπλα και μηχανισμοί εκτόξευσης.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των χερσαίων επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο εντοπίστηκαν επίσης τέσσερις αποθήκες όπλων με ρουκέτες, όλμους και RPG, μεταξύ άλλων.

⭕️ UNCOVERED: Underground hideout belonging to the Radwan Forces for their “Conquer the Galilee” plan.

In the hideout, IDF troops located bunk beds, storage cabinets, food supplies, infrastructure for long-term stay, a large amount of equipment, weapons and launch positions.… pic.twitter.com/cI87i0cPgm

— Israel Defense Forces (@IDF) October 24, 2024