ΗΠΑ: Μητέρα κατηγορεί AI chatbot ότι οδήγησε τον γιο της στην αυτοκτονία

Η μητέρα ενός εφήβου που αυτοκτόνησε αφότου απέκτησε εμμονή με ένα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη κατηγορεί τον κατασκευαστή για συνενοχή στον θάνατό του.

Η Μέγκαν Γκαρσία κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλόριντα αστική αγωγή κατά της Character.ai, η οποία κατασκευάζει ένα chatbot για παιχνίδια ρόλων.

Ο 14χρονος Σιούελ Σέτσερ πέθανε στο Ορλάντο της Φλόριντα τον περασμένο Φεβρουάριο. Τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου του, χρησιμοποιούσε το chatbot μέρα και νύχτα, σύμφωνα με τη μητέρα του.

«Μια επικίνδυνη εφαρμογή chatbot τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορούσε στο εμπόριο για παιδιά, κακοποίησε και εκμεταλλεύτηκε τον γιο μου, χειραγωγώντας τον ώστε να αυτοκτονήσει», ανέφερε και πρόσθεσε: «Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη από αυτή την τραγωδία, αλλά μιλάω για να προειδοποιήσω τις οικογένειες για τους κινδύνους της παραπλανητικής, εθιστικής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και να απαιτήσω υπευθυνότητα από το Character.ai, τους ιδρυτές του και την Google».

Σε ένα tweet, η Character.ai απάντησε: «Είμαστε συντετριμμένοι από την τραγική απώλεια ενός από τους χρήστες μας και θέλουμε να εκφράσουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια. Ως εταιρεία, λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των χρηστών μας».

