Επέστρεψαν στη Γη τέσσερις αστροναύτες μετά από 8 μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Υστερα από σχεδόν οκτώ μήνες παραμονής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, τέσσερις αστροναύτες επέστρεψαν στη Γη τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Η κάψουλα της SpaceX που μετέφερε το πλήρωμα, προσθαλασσώθηκε στον Κόλπο του Μεξικού, στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, αφού αποσυνδέθηκε από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Splashdown of Dragon confirmed – welcome back to Earth, @dominickmatthew, Mike, @Astro_Jeanette, and Sasha! pic.twitter.com/3fhqlQ3btP

— SpaceX (@SpaceX) October 25, 2024