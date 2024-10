Ελον Μασκ: Πώς κατάφερε να πρωταγωνιστεί στην πολιτική σκηνή

Καθώς μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία προς τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, τα πολιτικά πάθη στις ΗΠΑ οξύνονται μέσα από τις δημόσιες παρεμβάσεις όχι τόσο των ιδίων των υποψηφίων προέδρων ή αντιπροέδρων αλλά ορισμένων άλλων επιφανών.

Περισσότερο «παθιασμένος» από άλλους, ο 53χρονος Ελον Μασκ παρουσιάζεται να δίνει τον τόνο τινάζοντας στον αέρα κάθε έννοια ψύχραιμης προεκλογικής αντιπαράθεσης, ενώ εκείνος παίζει πια μπάλα και στη διεθνή σκηνή, αναπτύσσοντας διαύλους άμεσης επικοινωνίας με ξένους ηγέτες.

Σύμφωνα με όσα ανάφερε σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, ο Μασκ είναι σε τακτική επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ήδη από τα τέλη του 2022 (από όταν εξαγόρασε δηλαδή το Twitter και έπειτα, εάν θέλουμε να βρούμε συμπτώσεις). Οι δυο τους φέρονται, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συζητούν για προσωπικά και επιχειρηματικά θέματα, καθώς και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το Κρεμλίνο έσπευσε, από την πλευρά του, να διαψεύσει όσα αναφέρονται στο προαναφερθέν δημοσίευμα περί συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Μασκ. Το αξιοσημείωτο είναι ωστόσο κάτι άλλο: ότι πολλοί διεθνώς θεωρούν ότι ο Μασκ θα μπορούσε όντως να έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με τον Πούτιν…

Επιχειρηματίας αλλά και ινφλουένσερ, χρηματοδότης πολιτικών σκοπών αλλά και πολιτικολογών πια ο ίδιος, ο 53χρονος Μασκ συνδαυλίζει την ένταση της πολιτικής διχόνοιας στις ΗΠΑ, κυρίως μέσα από τις –κάθε άλλο παρά ψύχραιμες, αμερόληπτες ή ισορροπημένες– καθημερινές αναρτήσεις του στο, δικής του ιδιοκτησίας, δίκτυο X (πρώην Twitter).

Ο πολυδισεκατομμυριούχος διευθύνων των εταιρειών Tesla, SpaceX και X κάνει πια κανονικά προεκλογική εκστρατεία υπέρ της προεδρικής υποψηφιότητας του Ντόναλντ Τραμπ, ενάντια στην Κάμαλα Χάρις. Σύμφωνα μάλιστα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εκείνος περνάει πια πάρα πολύ χρόνο στην πολιτεία της Πενσιλβάνια («έχει μετακομίσει εκεί», όπως λέγεται) που πρόκειται σε μεγάλο βαθμό να κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Στις αρχές Οκτωβρίου μάλιστα είχε κάνει αιφνιδιαστική εμφάνιση στο πλευρό του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης, επίσης στην Πενσιλβάνια.

«Ψηφίστε Τραμπ εάν θέλετε η ανθρωπότητα να γίνει ένας διαστημικός πολιτισμός […] Εάν ηττηθεί ο Τραμπ, θα δούμε τις πόλεις μας να γίνονται λιγότερο ασφαλείς και τις κρατικές δαπάνες να εκτοξεύονται στα ύψη […] Εάν η τρέχουσα παρεμβατική τάση των υπέρμετρων κανονιστικών ρυθμίσεων (σ.σ. overregulation) δεν τελειώσει, δεν θα φτάσουμε ποτέ στον Αρη…», υπογραμμίζει πια στις δημόσιες παρεμβάσεις του ο 53χρονος δισεκατομμυριούχος, κάνοντας προεκλογική εκστρατεία υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

Το παράδοξο με τον Μασκ είναι ότι δεν ήταν παλαιότερα έτσι, ή τουλάχιστον δεν το έδειχνε. Εάν τώρα παρουσιάζεται «βασιλικότερος του βασιλέως», άλλοτε δεν ήταν καν «βασιλικός».

Ο Ελον Μασκ άρχισε επί της ουσίας να στηρίζει δυναμικά την υποψηφιότητα Τραμπ μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2024, έπειτα από την απόπειρα δολοφονίας που σημειώθηκε εναντίον του στην Πενσιλβάνια.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

Εως και πριν από λίγα χρόνια ωστόσο, ο Ελον Μασκ «ψήφιζε πάντοτε Δημοκρατικούς», όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Πράγματι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Μασκ είχε κάνει δωρεές ολίγων χιλιάδων δολαρίων υπέρ της Χίλαρι Κλίντον πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Πλέον, εν έτει 2024, ο ίδιος άνθρωπος έδωσε 75 εκατ. δολ. για να στήσει την ομάδα πολιτικής δράσης America Political Action Committee που κάνει πια εκστρατεία συγκέντρωσης δωρεών υπέρ της υποψηφιότητας Τραμπ.

I voted 100% Dem until a few years ago.

Now, I think we need a red wave or America is toast.

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2024