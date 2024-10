Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός φέρεται ότι κατέλαβε το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν

Ο ισραηλινός στρατός έχει καταλάβει το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν, το τελευταίο εν λειτουργία νοσοκομείο στον Βορρά της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε επίσης ότι μετά την επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο, έχει χάσει κάθε επαφή με το υγειονομικό προσωπικό.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του υποστηρίζει ότι συνεχίζει να ενεργεί στη ζώνη του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, με βάση πληροφορίες για «την παρουσία τρομοκρατών και υποδομών τους» εκεί. Το πρωί, σύμφωνα με το δίκτυο Al Jazeera, στη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης, σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, «οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν και βρίσκονται στο εσωτερικό. Κρατούν εκατοντάδες ασθενείς, το ιατρικό προσωπικό και εκτοπισμένους ανθρώπους» που είχαν καταφύγει στο νοσοκομειακό συγκρότημα για να γλιτώσουν από τους «αδιάκοπους βομβαρδισμούς».

Με ανάρτησή του στο Χ, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είπε ότι χάθηκε η επαφή με το προσωπικό του νοσοκομείου και περιέγραψε την κατάσταση ως «βαθιά ανησυχητική». Σύμφωνα με τον Τέντρος Αντανομ Γκεμπρεγέσους, η τελευταία επικοινωνία με το νοσοκομείο έγινε το βράδυ της Πέμπτης, όταν 23 ασθενείς και 26 φροντιστές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ-Σίφα εν μέσω κλιμάκωσης των επιθέσεων του ισραηλινού στρατού.

Since this morning’s reports of a raid of Kamal Adwan Hospital in northern #Gaza, we have lost touch with the personnel there. This development is deeply disturbing given the number of patients being served and people sheltering there.

Prior to this, @WHO and partners managed to… pic.twitter.com/KL5ElhoQia

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 25, 2024