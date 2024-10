Ιράν: Επίθεση εναντίον συνοριοφυλάκων – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Δέκα Ιρανοί συνοριοφύλακες σκοτώθηκαν το Σάββατο έπειτα από επίθεση που δέχθηκαν, κατά τη διάρκεια περιπολίας στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπως ανέφεραν τα κρατικά ΜΜΕ, επικαλούμενα το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν.

Το περιστατικό, το οποίο αντιμετωπίζεται ως ενέδρα, σημειώθηκε στο Γκοχάρ Κουχ, περίπου 1.200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, σε μια περιοχή που συνορεύει με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν και αποτελεί τόπο συγκρούσεων μεταξύ των ιρανικών δυνάμεων και σουνιτών μαχητών.

H επίθεση φαίνεται να είχε στόχο δύο οχήματα των δυνάμεων ασφαλείας και όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτά σκοτώθηκαν. Σε πλάνα που ήρθαν στη δημοσιότητα, ένα φορτηγό με την πράσινη λωρίδα που χρησιμοποιούν τα οχήματα της ιρανικής αστυνομίας, φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές από σφαίρες, αλλά όχι από χρήση εκρηκτικών.

Two vehicles of Iranian security forces were targeted by unknown assailants in the Gowhar Kuh district of Taftan County. Reportedly, 4 personnel were killed and several others were left injured.

Jaish ul-adl most probably behind the attack. pic.twitter.com/m7lHIGPP5f

— Insurgency Watch (@Insurgencywatch) October 26, 2024