Συνέντευξη Τραμπ για την κατάργηση του φόρου εισοδήματος και την εξωγήινη ζωή

Την ευκαιρία να απευθυνθεί στο νεανικό ανδρικό κοινό της εκπομπής «The Joe Rogan Experience» είχε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε επί 3 ώρες σε podcast που μαγνητοσκοπήθηκε, για την ιδέα της κατάργησης του φόρου εισοδήματος αλλά και την ύπαρξη ζωής… στον πλανήτη Αρη.

Σύμφωνα με τους New York Times, το γεγονός ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών επέλεξε να κάνει μία «παράκαμψη» από την προεκλογική του εκστρατεία (η οποία καθυστέρησε την παρουσία του σε μια συγκέντρωση στο Μίσιγκαν) και να περάσει ώρες στο στούντιο με τον Τζο Ρόγκαν, είναι ενδεικτικό της σημασίας που αποδίδει το προεκλογικό του επιτελείο στο κοινό που προσελκύει η συγκεκριμένη εκπομπή.

Σημειώνεται πως πριν από δύο χρόνια, ο Ρόγκαν είχε αρνηθεί να καλέσει τον Τραμπ στην εκπομπή του, αποκαλώντας τον πρώην πρόεδρο «υπαρξιακή απειλή για τη δημοκρατία». Στην πρόσφατη συνέντευξη, ο Ρόγκαν δήλωσε ότι είχε επανεξετάσει τη θέση του, μετά την απόπειρας δολοφονίας εναντίον του τον Ιούλιο, σε συγκέντρωση στην Πενσιλβάνια.

«Μόλις σε πυροβόλησαν, είπα: “Πρέπει να έρθει εδώ”», είπε ο παρουσιαστής. «Ολα είναι θέμα χρόνου».

Στη συνέχεια, κάλεσε τον Τραμπ να μιλήσει για τους ισχυρισμούς του περί νοθείας και απάτης στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο πρώην πρόεδρος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι οι επιστολικές ψήφοι δεν ήταν ασφαλείς και είπε ότι οι Δημοκρατικοί «χρησιμοποίησαν την πανδημία της Covid για να εξαπατήσουν τον κόσμο».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ιδέα του για κατάργηση του φόρου εισοδήματος, προτείνοντας επιστροφή στις οικονομικές πολιτικές που υπήρχαν στα τέλη του 19ου αιώνα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με ανάλυση της Επιτροπής για τον Υπεύθυνο Ομοσπονδιακό Προϋπολογισμό, οι προτάσεις του θα μπορούσαν να αυξήσουν το αμερικανικό χρέος κατά 15 τρισ. δολάρια, σε διάστημα 10 μηνών.

Κατά τη διάρκεια του podcast, ο Ρόγκαν πίεσε τον Τραμπ να αναφερθεί σε τυχόν «κυβερνητικά μυστικά» σχετικά με το εάν υπάρχει ζωή πέρα από τη Γη. Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ποτέ δεν πίστεψε» στην εξωγήινη ζωή. Ωστόσο, αμέσως μετά αναφέρθηκε σε περιπτώσεις πιλότων, οι οποίοι είχαν δει «πολύ περίεργα» πράγματα στον ουρανό.

«Δεν υπάρχει λόγος να μην πιστεύουμε ότι ο Αρης και όλοι αυτοί οι πλανήτες δεν έχουν ζωή», πρόσθεσε.

Απαντώντας στο σχόλιο του Ρόγκαν, ότι ο πλανήτης Αρης έχει εξερευνηθεί σχολαστικά και πως «δεν νομίζω ότι υπάρχει ζωή εκεί», ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος σημείωσε: «Ισως πρόκειται για ζωή για την οποία δεν γνωρίζουμε».

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι τρέφει ελάχιστη εκτίμηση για τις δημοσκοπήσεις, τονίζοντας πως υπάρχει «μάλλον πολλή απάτη» σε αυτές, παρά το γεγονός πως κατά καιρούς έχει αναφερθεί με θετικό τρόπο σε όσες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι τα πάει καλά.

«Ξέρεις πώς γίνονται οι δημοσκοπήσεις;», διερωτήθηκε. «Πραγματικά δεν πιστεύω και πολύ σε αυτά», τόνισε ο Τραμπ.

