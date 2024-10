Γεωργία: Οι κάλπες έκλεισαν, κυβέρνηση και αντιπολίτευση δηλώνουν ότι κέρδισαν

Οι κάλπες έκλεισαν στη Γεωργία, με όλες τις πλευρές να προβλέπουν ότι θα αναδειχθούν νικήτριες, στις βουλευτικές εκλογές που θα καθορίσουν εάν αυτή η πρώην σοβιετική Δημοκρατία θα στραφεί προς τη Δύση ή προς τη Ρωσία, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα έξιτ πολ που ανακοινώθηκαν αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία δίνουν εντελώς διαφορετικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα: σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Ονειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο.

Το έξι πολ που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης δείχνει ότι τα τέσσερα αντιπολιτεύομενα κόμματα που έχουν συνασπιστεί συγκεντρώνουν ποσοστό 51,9% έναντι 40,9% για το Γεωργιανό Ονειρο.

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, σε μια πρώτη αντίδραση, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η ευρωπαϊκή Γεωργία κερδίζει με 52%».

European Georgia is winning with 52 % despite attempts to rigg elections and without votes from the diaspora 👍🇬🇪🇪🇺

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024