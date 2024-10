Η «στοχευμένη» επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν και τα διλήμματα της επόμενης ημέρας

Το πλήγμα του Ισραήλ στο Ιράν σηματοδότησε μια νέα κλιμάκωση μεταξύ των δύο χωρών, αν και φάνηκε να έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να μην οδηγήσει σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο ότι το Ισραήλ επέλεξε τους στόχους που επιτέθηκε στο Ιράν με βάση τα εθνικά του συμφέροντα και όχι σύμφωνα με όσα υπαγόρευαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Το γραφείο του Νετανιάχου εξέδωσε τη δήλωση ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε «εντελώς ψευδές» ρεπορτάζ της τοπικής τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο το Ισραήλ απέφυγε να πλήξει τις ιρανικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και πετρελαίου εξαιτίας της πίεσης των ΗΠΑ.

Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια απόφαση σχετικά με το αν θα ανεβάσει τους τόνους: Αν ανταποδώσει, αυτό θα μπορούσε να φουντώσει περαιτέρω τις φλόγες της κρίσης, αλλά αν όχι, κινδυνεύει να φανεί αδύναμη απέναντι στους συμμάχους της και στο εσωτερικό της.

Τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ επικεντρώθηκαν σε περίπου 20 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων συστοιχιών αεράμυνας, σταθμών ραντάρ και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το βράδυ του Σαββάτου, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έπληξαν «μόνο τα συστήματα ραντάρ».

«Χάρη στην προσπάθεια, την κατάλληλη στιγμή, της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας, οι επιθέσεις προκάλεσαν περιορισμένες ζημιές και μόνο ορισμένα συστήματα ραντάρ υπέστησαν φθορές», ανέφερε ανακοίνωση του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, δήλωσε ότι «το Ιράν δεν έχει όρια όσον αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων του, της εδαφικής του ακεραιότητας και του λαού του», σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim.

Την ίδια στιγμή, η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ ανέφερε ότι η επιδρομή των ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε από τον εναέριο χώρο του Ιράκ. Κατηγόρησε δε τις ΗΠΑ για «συνενοχή» στην επίθεση.

Οπως ανέφερε, «τα πολεμικά αεροσκάφη του Σιωνιστικού καθεστώτος επιτέθηκαν σε αρκετές ιρανικές στρατιωτικές τοποθεσίες και ραντάρ από τον ιρακινό εναέριο χώρο, περίπου 70 μίλια από τα σύνορα του Ιράν».

«Ο ιρακινός εναέριος χώρος βρίσκεται υπό την κατοχή, διοίκηση και τον έλεγχο του στρατού των ΗΠΑ. Συμπέρασμα: Η συνενοχή των ΗΠΑ σε αυτό το έγκλημα είναι βέβαιη», σημειώνεται στην ανάρτηση.

1. The Zionist regime’s warplanes attacked several Iranian military and radar sites from Iraqi airspace, approximately 70 miles from Iran’s border.

2. Iraqi airspace is under the occupation, command and control of the U.S. military.

Conclusion: The U.S. complicity in this crime…

— I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) October 26, 2024