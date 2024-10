Ισραήλ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου κοντά στο Τελ Αβίβ

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίτερα όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου σε μεγάλη διασταύρωση κοντά στο Γκλιλότ, στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

«Επί του παρόντος, οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό ερευνώνται», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Τουλάχιστον 35 άτομα έχουν τραυματιστεί, τα 6 από τα οποία βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

MDA EMTs and Paramedics are treating and evacuating 10 injured people to Beilinson and Ichilov hospitals. Among the injured: 4 in serious condition, 2 in moderate condition, and 4 in mild condition. MDA teams are also treating multiple other casualties on-site. Updates to follow. pic.twitter.com/nGGv5Q3AcN

