Ελον Μασκ: Αρνείται τις κατηγορίες ότι εργάστηκε παράνομα στις ΗΠΑ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ελον Μασκ φέρεται να εργάστηκε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες για ένα σύντομο διάστημα τη δεκαετία του 1990, ενώ ανέπτυσσε μια νεοσύστατη επιχείρηση, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post που δημοσιεύθηκε το Σάββατο.

Ο ίδιος ο Μασκ αρνήθηκε τον ισχυρισμό την Κυριακή, δηλώνοντας ότι του είχε επιτραπεί να εργαστεί νόμιμα στις ΗΠΑ κατά την εν λόγω περίοδο.

«Είχα βίζα J-1 που στη συνέχεια μετατράπηκε σε H1-B,» ανέφερε στην πλατφόρμα του X.

Η βίζα J-1 επιτρέπει σε ξένους φοιτητές να αποκτήσουν ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις ΗΠΑ, ενώ η H1-B βίζα προορίζεται για προσωρινή εργασία.

I was on a J-1 visa that transitioned to an H1-B.

They know this, as they have all my records.

Losing the election is making them desperate.

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2024