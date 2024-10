Σαρλ Μισέλ: Αμεση διερεύνηση των καταγγελιών στη Γεωργία

Την πρόθεση να συμπεριληφθούν οι εξελίξεις στη Γεωργία, μετά τις χθεσινές εκλογές, στην ατζέντα της άτυπης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. στη Βουδαπέστη, στις 8 Νοεμβρίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, ενώ ο Ούγγρος πρωθυπουργός, Βίκτορ Ορμπαν, η χώρα του οποίου ασκεί την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., αναμένεται να επισκεφθεί την Τιφλίδα τη Δευτέρα.

Κατά τις χθεσινές εκλογές, επικράτησε το κυβερνών φιλορωσικό κόμμα, με τη φιλοευρωπαϊκή αντιπολίτευση, ωστόσο, να καταγγέλλει νοθεία. Ειδικότερα, το «Γεωργιανό Ονειρο» εξασφάλισε το 54,08% των ψήφων, έναντι 37,58% του φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού. Τα ποσοστά ανακοίνωσε η κεντρική Εκλογική Επιτροπή κατά την άποψη της οποίας, η ψηφοφορία διεξήχθη σε «περιβάλλον ήρεμο και ελεύθερο». Ομως, τις τελευταίες ώρες πληθαίνουν οι καταγγελίες για βίαια περιστατικά.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του ΝΑΤΟ και οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η ψηφοφορία «κηλιδώθηκε από τις ανισότητες (μεταξύ των υποψηφίων), πιέσεις και εντάσεις».

Σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, o Σαρλ Μισέλ αναφέρει μάλιστα ότι «λαμβάνουμε υπόψη την προκαταρκτική αξιολόγηση (των παρατηρητών) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη και ζητάμε από την κεντρική εκλογική επιτροπή και τις σχετικές Αρχές να υλοποιήσουν τα καθήκοντά τους, να διερευνήσουν και να κρίνουν γρήγορα, με διαφάνεια και ανεξάρτητα τις εκλογικές παρατυπίες και κάθε σχετικό ισχυρισμό».

