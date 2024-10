Φιλαδέλφεια: Εισαγγελικό στοπ στην «παράνομη λοταρία» του Ελον Μασκ

Αγωγή κατέθεσε το γραφείο του εισαγγελέα στη Φιλαδέλφεια, κατά Επιτροπής που ελέγχεται από τον Ελον Μασκ, για να μπει τέλος στη διάθεση -σε καθημερινή βάση- ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε αμφίρροπες πολιτείες, ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Η καταγγελία, που κατατέθηκε από τον επικεφαλής εισαγγελέα στο Δικαστήριο Κοινού Δικαίου της Κομητείας της Φιλαδέλφειας, χαρακτήρισε την κλήρωση της America PAC του Μασκ, η οποία στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ως «παράνομη λοταρία» που ενθάρρυνε τους κατοίκους της Πενσυλβάνια να μοιραστούν προσωπικά τους δεδομένα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός ισχυρίστηκε ότι η εν λόγω πρακτική παραβιάζει τους πολιτειακούς νόμους για την προστασία των καταναλωτών.

Οπως ανέφερε ο Λόρενς Κράσνερ, η κίνηση αυτή, εάν επιτραπεί, «θα βλάψει ανεπανόρθωτα τους πολίτες στην Φιλαδέλφεια, καθώς και άλλους κατοίκους της Πενσιλβάνια», ενώ «θα αμαυρώσει το δικαίωμα σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές».

Σε ερώτηση του Reuters, εκπρόσωπος του America PAC, αντί άλλης απάντησης, απέστειλε σύνδεσμο με την τελευταία ανάρτηση στο X, η οποία δημοσιεύτηκε αφού έγινε γνωστή η υποβολή της αγωγής. Οπως αναφερόταν στην ανάρτηση του America PAC, ένας κάτοικος του Μίσιγκαν έλαβε το βραβείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Jordan from Hastings, Michigan received $1M for signing our petition to support the Constitution.

Every day until Election Day, a person who signs will be selected to earn $1M as a spokesperson for America PAC.

SIGN: https://t.co/TMeyWUhbrH pic.twitter.com/mvxC6FYtAi

— America (@america) October 28, 2024