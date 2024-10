Ιαπωνία: Βάζει μπρος ξανά πυρηνικός αντιδραστήρας στα ανατολικά – Για πρώτη φορά από την καταστροφή της Φουκουσίμα

Ενας πυρηνικός αντιδραστήρας στη βορειοανατολική Ιαπωνία θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία σήμερα, Τρίτη, για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο τμήμα της χώρας, μετά τον σεισμό, το τσουνάμι και την πυρηνική καταστροφή του 2011.

Η προγραμματισμένη επανεκκίνηση της μονάδας 2 του πυρηνικού εργοστασίου Οναγκάουα στην περιφέρεια Μιγιάγκι σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ένας αντιδραστήρας βραστού νερού –του ίδιου δηλαδή τύπου με εκείνους του σταθμού της Φουκουσίμα που κατέρρευσαν– τίθεται ξανά σε λειτουργία μετά την καταστροφή του 2011.

The Onagawa nuclear power plant’s No. 2 reactor was set to resume operations, the first restart for a plant located in eastern Japan since the 2011 Great East Japan Earthquakehttps://t.co/l7OiGqKU7h

