Τραμ έπεσε σε κατάστημα στο κέντρο του Οσλο

Τραμ έπεσε πάνω σε κατάστημα στο κέντρο του Οσλο με αποτέλεσμα ο οδηγός και άλλα τρία άτομα να τραυματιστούν κατά τη σύγκρουση, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η νορβηγική αστυνομία.

At least four people injured after tram derails and crashes through store front in central Oslo, Norway, reports local media https://t.co/WK1vCLQVpI

— Factal News (@factal) October 29, 2024