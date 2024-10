Ερντογάν: Η Τουρκία είναι «ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οπλισμένων drones στον κόσμο»

Η Τουρκία ξεχωρίζει πια ως η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (armed drones) στον κόσμο, σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Από το 2018, το 65% των πωλήσεων οπλισμένων drones σε ολόκληρο τον κόσμο έγινε από τουρκικές εταιρείες», δήλωσε ο Τούρκος ηγέτης.

