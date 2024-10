Η Ουκρανία αγωνίζεται πλέον να επιβιώσει, όχι να νικήσει

«Υστερα από 970 ημέρες πολέμου, ο Πούτιν δεν έχει επιτύχει ούτε έναν στρατηγικό στόχο. Η Μόσχα δεν θα επικρατήσει ποτέ στην Ουκρανία», ισχυρίστηκε ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας, Λόιντ Οστιν κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Κίεβο στις 21 Οκτωβρίου. Αυτή η δημόσια δήλωση βεβαιότητας και αυτοπεποίθησης, ωστόσο, δεν συνάδει με τις έντονες ανησυχίες αξιωματούχων του Πενταγώνου και της Δύσης σχετικά με τις δυνατότητες της Ουκρανίας να συγκρατήσει επιτυχώς τη ρωσική προέλαση στα ανατολικά μέσα στους επόμενους μήνες.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να κρατήσουν τις θέσεις τους στην κομβικής σημασίας πόλη του Ποκρόβσκ, στο Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός αυτό, κατά μήκος του μετώπου ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να λογχίζει τις ουκρανικές άμυνες.

Στο Κουπιάνσκ στα βόρεια του μετώπου, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν κόψει τους ουκρανικούς σχηματισμούς στα δύο στον ποταμό Οσκίλ. Στο Τσάσιβ Γιαρ οι Ρώσοι κατάφεραν και διέσχισαν το κύριο κανάλι της περιοχής, ύστερα από έξι μήνες προσπαθειών. Πιο νότια, τα ρωσικά στρατεύματα έχουν καταλάβει το Βούχλενταρ και κινούνται προς το Κουράχοβο από δύο κατευθύνσεις. Στο Κουρσκ, στο εσωτερικό της Ρωσίας, η Ουκρανία έχει πλέον χάσει περίπου το ήμισυ του εδάφους που κατέλαβε κατά την επίθεση του Αυγούστου.

NEW: NATO Secretary General Mark Rutte announced that South Korean intelligence officials shared evidence with NATO officials on October 28 that North Korean units are operating in Kursk Oblast. (1/2) pic.twitter.com/nSpz7tvGd9

