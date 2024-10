UNICEF: Το ανθρωπιστικό σύστημα στη Γάζα θα καταρρεύσει εάν η UNRWA δεν μπορέσει να λειτουργήσει

Μορφή συλλογικής τιμωρίας των Παλαιστινίων χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, την απόφαση του κοινοβουλίου του Ισραήλ να απαγορεύσει στην Υπηρεσία Αρωγής του ΟΗΕ για του Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, να δρα στο Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Ελντερ, είπε ότι «εάν η UNRWA δεν είναι σε θέση να λειτουργήσει, πιθανότατα θα δει την κατάρρευση του ανθρωπιστικού συστήματος στη Γάζα. Μια απόφαση όπως αυτή σημαίνει ξαφνικά ότι βρέθηκε ένας νέος τρόπος για να σκοτωθούν παιδιά».

Αλλες υπηρεσίες του ΟΗΕ, που παρέστησαν στην ενημέρωση των μέσων ενημέρωσης, δήλωσαν ότι θα ήταν αδύνατο να καλυφθεί το κενό που αφήνει η UNRWA, η κύρια οργάνωση του ΟΗΕ που εργάζεται επί τόπου στη Γάζα για να παρέχει έκτακτη βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό.

«Είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε αυτό το σημείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του γραφείου ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Γενς Λάερκε, ενώ η συνεχιζόμενη ισραηλινή επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας έχει επιδεινώσει τις ήδη ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες για τους Παλαιστινίους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν εκτεταμένες ελλείψεις σε τρόφιμα, νερό και φάρμακα.

Στην ερώτηση, εάν η απαγόρευση συνιστά μορφή συλλογικής τιμωρίας κατά των Παλαιστινίων, απάντησε: «Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή περιγραφή αυτού που αποφάσισαν εδώ. Εάν εφαρμοστεί, αυτό θα προσθέσει στις πράξεις συλλογικής τιμωρίας που είδαμε να επιβάλλονται στη Γάζα».

Από την πλευρά του, η επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού για τη Μετανάστευση είπε ότι ο ΔΟΜ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την UNRWA στη Γάζα, αλλά ότι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερη ανακούφιση σε όσους βρίσκονται σε κρίση.

«Αυτός είναι ένας ρόλος που θέλουμε πολύ να παίξουμε, και τον οποίο θα ενισχύσουμε με την υποστήριξη διαφόρων ενδιαφερομένων», δήλωσε η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Εϊμι Πόουπ.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντάνομ Γεμπρεγέσους, καταδίκασε επίσης την απόφαση του Ισραήλ.

Σε ανάρτησή του στο X σημειώνει ότι η UNRWA, η οποία παρέχει εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη και άλλες βασικές υπηρεσίες σε εκατομμύρια Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε όλη την περιοχή, ήταν μια «αναντικατάστατη σανίδα σωτηρίας» για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα τα τελευταία 70 χρόνια.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ χαρακτήρισε επίσης την απόφαση του ισραηλινού κοινοβουλίου «αφόρητη», επισημαίνοντας ότι θα έχει «καταστροφικές συνέπειες». «Αντιβαίνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ισραήλ και απειλεί τη ζωή και την υγεία όλων εκείνων που εξαρτώνται από την UNRWA», είπε.

