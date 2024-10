Η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Μπάιντεν – Χριστοδουλίδη

Στα θέματα που θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, την Τετάρτη, αναφέρεται ο Λευκός Οίκος.

«Στις 30 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν θα φιλοξενήσει τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για διμερή συνάντηση στον Λευκό Οίκο», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν-Πιέρ.

«Βασιζόμενοι στον επιτυχημένο εναρκτήριο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Κυπριακής Δημοκρατίας, που ξεκίνησε στις 23 Οκτωβρίου, οι ηγέτες θα συζητήσουν σειρά διεθνών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ασφάλειας και συνεργασίας, των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και τη συνεχή ισχυρή υποστήριξη στην άμυνα της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα», πρόσθεσε.

White House confirms @POTUS @Christodulides meeting on Wednesday “the leaders will discuss a range of global issues, including energy security and cooperation, events in the Middle East, and continued robust support to Ukraine in its defense against Russian aggression” https://t.co/FjxxrGVE8r

