ΗΠΑ: Σχολιαστής του CNN είπε σε μουσουλμάνο δημοσιογράφο «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας»

Το CNN απέκλεισε τον συντηρητικό σχολιαστή Ράιαν Γκιρντουσκάι από το δίκτυό του εξαιτίας ενός υπαινιγμού που έκανε σε τηλεοπτικό πάνελ. Απευθυνόμενος στον μουσουλμάνο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μεχντί Χασάν, του είπε: «Ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας».

Η προφανής αναφορά στις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν οι βομβητές εκατοντάδων μελών της οργάνωσης εξερράγησαν ταυτόχρονα σε Λίβανο και Συρία, προκάλεσε την αντίδραση του Χασάν, ο οποίος τον ρώτησε: «Μόλις μου είπατε ότι πρέπει να πεθάνω;».

Ο Χασάν και ο Γκιρντουσκάι συμμετείχαν σε πάνελ στην τηλεοπτική εκπομπή «NewsNight» το βράδυ της Δευτέρας, όπου συζητούσαν την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στη Νέα Υόρκη, όπου ομιλητές έκαναν ρατσιστικά σχόλια.

Sharing @CNN’s statement and a quick message from me about what happened on tonight’s show.

I take this very seriously and want to again apologize to @mehdirhasan and I hope he’ll join us another time. pic.twitter.com/O9l0Ftv5NZ

— Abby D. Phillip (@abbydphillip) October 29, 2024