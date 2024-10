Ισπανία: Τουλάχιστον επτά αγνοούμενοι εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών

Τεράστια είναι η καταστροφή από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες που πλήττουν την Ισπανία, κυρίως στις περιφέρειες Καστίγια-Λα Μάντσα. Τουλάχιστον επτά άτομα αγνοούνται, εκ των οποίων οι δύο είναι δημοτικοί υπάλληλοι του χωριού Λ’ Αλκούδια στη Βαλένθια.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό λόγω της έντασης των καιρικών φαινομένων και των πλημμυρών, που οδήγησαν στην υπερχείλιση του ποταμού Μάγρο στο Ουτιέλ.

Apocalyptic scenes from the province of Valencia, eastern Spain, where a hurricane followed after torrential rain.

Over 300mm of rain has fallen in the past 48 hours, leading to devastating flooding in much of the Mediterranean area. https://t.co/uJ9ynshEgM pic.twitter.com/D6MFmz9QPT

— Arya’s List 💫 112 🌌 211 (@Stellar17Arya) October 29, 2024