Tα «σκουπίδια» του Μπάιντεν επισκίασαν τη Χάρις – Πυρ ομαδόν από Ρεπουμπλικανούς

Σχόλιο του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, που φαίνεται να συγκρίνει τους υποστηρικτές του τέως προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με «σκουπίδια», επισκίασε τη μεγάλη βραδιά της Κάμαλα Χάρις, ενώ ανησυχίες εκφράζονται στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών για τον συνολικό αντίκτυπο στην προεκλογική εκστρατεία της αντιπροέδρου, λίγες μόλις ημέρες πριν από τις κάλπες.

Η Κάμαλα Χάρις, χθες Τρίτη, απευθύνθηκε σε χιλιάδες υποστηρικτές της, με την «τελική αγόρευση» της προεκλογικής εκστρατείας της απέναντι από τον Λευκό Οίκο. Ηταν το τελευταίο μεγάλο κάλεσμά της προς τους ψηφοφόρους πριν από τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου για την προεδρία των ΗΠΑ, όπου είναι υποψήφια απέναντι στον Τραμπ. Ωστόσο, μέχρι τα μεσάνυχτα, ο ίδιος ο Λευκός Οίκος είχε ρίξει τη σκιά του στην κορυφαία στιγμή της εκστρατείας της.

Σε βίντεο με μεγάλη προβολή, ο Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενος στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο σε συγκέντρωση του Τραμπ είχε χαρακτηριστεί ως «πλωτό νησί των σκουπιδιών», ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να λέει: «Τα μόνα σκουπίδια που βλέπω να επιπλέουν είναι οι υποστηρικτές του». Στη συνέχεια αναφέρεται στη «δαιμονοποίηση των Λατίνων».

Ο Μπάιντεν επιχείρησε λίγες ώρες αργότερα να διευκρινίσει με ανάρτησή του στο X ότι το σχόλιό του είχε στόχο τη «ρητορική μίσους» που προέρχεται από το «στρατόπεδο» του Τραμπ. Ωστόσο η ανάγκη για «εξηγήσεις» με ανάρτηση, σχεδόν αμέσως μετά τη μεγάλη ομιλία της Χάρις, σηματοδοτεί τον αντίκτυπο που θα μπορούσε να έχει στις κάλπες η παρέμβασή του.

Earlier today I referred to the hateful rhetoric about Puerto Rico spewed by Trump’s supporter at his Madison Square Garden rally as garbage—which is the only word I can think of to describe it. His demonization of Latinos is unconscionable. That’s all I meant to say. The…

— Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2024