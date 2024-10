Βρετανία: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε ναυπηγείο όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια

Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε και συνέχισε να μαίνεται για αρκετές ώρες σε ναυπηγείο της εταιρείας BAE Systems στο Μπάροου-ιν-Φέρνες, στη βορειοδυτική Αγγλία, όπου κατασκευάζονται πυρηνοκίνητα υποβρύχια νέας γενιάς, πάντως δεν υπάρχει κίνδυνος να σημειωθεί διαρροή ραδιενέργειας, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η αστυνομία στην Κάμπρια έκανε γνωστό με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα ότι δύο άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, διότι πιστεύεται ότι εισέπνευσαν καπνό, προσθέτοντας πως δεν αναφέρθηκαν άλλα θύματα.

🔥 Oh no, a massive fire at the Barrow #nuclear submarine shipyard? 🌊 This is a disaster waiting to happen 💣 The £1.6bn Astute-class vessel is still under construction, what if it’s damaged? 🤯 Local residents are right to be terrified 😨 The #UK‘s nuclear safety record is… pic.twitter.com/AlLleqz8WJ

