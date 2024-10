Κίνα: Επιχείρηση «απομονώστε τους μασκαράδες του Χάλογουιν»

Οι περυσινοί εορτασμοί του Χάλογουιν είχαν χαρακτηριστεί από τις Αρχές της Σαγκάης ως δείγμα «πολιτιστικής ανεκτικότητας». Φέτος, η αστυνομία περικυκλώνει μασκαρεμένους πολίτες. Τι άλλαξε μέσα σε έναν χρόνο;

Οπως επισημαίνει ρεπορτάζ των New York Times, στη Σαγκάη σήμανε «κόκκινος συναγερμός» το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λόγω μιας «σοβαρής απειλής»· του Χάλογουιν.

Ο λόγος αυτής της επαγρύπνησης των Αρχών σχετίζεται με τον χαρακτήρα που έλαβαν οι περυσινοί εορτασμοί, οι οποίοι λειτούργησαν ως μια σπάνια ευκαιρία δημόσιας κοινωνικής και πολιτικής διαμαρτυρίας. Ο κόσμος που συμμετείχε καυτηρίασε μέσω των μεταμφιέσεών του κατά κύριο τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, ενώ το πνεύμα των εορτασμών αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία ορατότητας για άτομα που ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Στα social media το Χάλογουιν του 2023 υμνήθηκε ως μια «συλλογική γιορτή», ενώ ακόμη και οι επίσημες αρχές δήλωσαν πως οι εορτασμοί αποτέλεσαν δείγμα «πολιτιστικής ανεκτικότητας».

Ωστόσο, σύμφωνα με τους NYT, την τελευταία περίοδο υιοθετούνται ολοένα και πιο κατασταλτικές πολιτικές απέναντι σε ατομικές ή συλλογικές εκδηλώσεις, ακόμη και στην περίπτωση του Χάλογουιν το οποίο –τουλάχιστον επί της αρχής– δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα.

Κάπως έτσι, σε δημοφιλή δρόμο όπου έλαβαν χώρο οι περυσινοί εορτασμοί, φέτος τοποθετήθηκαν προστατευτικά κιγκλιδώματα, τα πεζοδρόμια αποκλείστηκαν, ενώ αστυνομικές δυνάμεις παρατάχθηκαν στους παρακείμενους δρόμους και στις εισόδους του μετρό. Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μάλιστα, έδειχναν αστυνομικούς να απωθούν μασκαρεμένους πολίτες.

Στο Διαδίκτυο πολλοί χρήστες καυτηρίασαν τη στάση της αστυνομίας, την ώρα που σε κινεζικές μηχανές αναζήτησης φράσεις όπως «Shanghai Halloween» και «Shanghai Julu Road» σταμάτησαν να εμφανίζουν πρόσφατες ειδήσεις.

1/ 🚨🇨🇳HappeningNow: China’s police are cracking down on #Halloween with unexpected intensity: streets in Shanghai packed with police cars, human barricades of police, road barriers…Anyone in costume is immediately arrested, forced to remove makeup or even clothes.

But why? pic.twitter.com/vkmo8jlhxM

— 夏巢川 Rei Xia (@karasu_ga_warau) October 25, 2024