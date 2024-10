Μεξικό: Εκρηξη σε χαλυβουργείο – Τουλάχιστον 12 εργαζόμενοι νεκροί

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης σε χαλυβουργείο της εταιρείας Simec στην κεντρική Πολιτεία του Μεξικού, Τλαξκάλα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Πολιτείας, η έκρηξη πιθανότατα προκλήθηκε μετά την κατάρρευση μηχανής χύτευσης.

BIG #BREAKING #BREAKINGNEWS

❗️Huge explosion at steel plant in Mexico’s Tlaxcala state kills at least 12 – Reuters pic.twitter.com/I8Ebaqzec2

— 𝕏 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@cheguwera) October 30, 2024