Ταϊβάν: Κύματα 5 μέτρων φέρνει ο τυφώνας «Κονγκ-Ρέι» – Χιλιάδες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους

Κύματα ύψους πέντε μέτρων σαρώνουν τις ακτές της Ταϊβάν, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας «Κονγκ-Ρέι». Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η κακοκαιρία θα είναι μία από τις ισχυρότερες που θα πλήξουν την περιοχή εδώ και χρόνια.

Η ταχύτητα των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν τον «Κονγκ-Ρέι» ξεπερνά σε ορισμένες περιπτώσεις τα 230 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το πιο πρόσφατο δελτίο του Joint Typhoon Warning Center, του μετεωρολογικού κέντρου του αμερικανικού στρατού.

Σύμφωνα με την πρόγνωση, ο τυφώνας θα συνοδεύεται από «καταστροφικούς» ανέμους, όταν θα αφιχθεί στη στεριά την Πέμπτη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ταϊβάν, το λιγότερο πυκνοκατοικημένο τμήμα αυτής της νήσου των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, που βρίσκεται ήδη στο έλεος μουσώνων.

Jumbo size Typhoon Kong-rey’s heavy rain band is just offshore of Taiwan. Look at the huge eye. Landfall will be about 2-3am eastern time tonight. Taiwan is 12 hrs time difference vs eastern US, easy to remember. Taiwan Radar here: https://t.co/0NMyQsGTNb pic.twitter.com/c7B3tEGiKh

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έως την Παρασκευή μπορεί να πέσει περισσότερο από ένα μέτρο βροχής και οι αρχές απομάκρυναν 6.200 κατοίκους από τις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο, συνολικά οκτώ κομητείες στα ανατολικά της χώρας.

Ο τυφώνας «Κονγκ-Ρέι» είναι μέχρι στιγμής πιο ισχυρός από τον τυφώνα Γκέμι, τη μεγαλύτερη καταιγίδα που έπληξε την Ταϊβάν τα τελευταία οκτώ χρόνια τον Ιούλιο.

Οι αρχές έκλεισαν τα σχολεία και τα γραφεία στα νησιά που βρίσκονται στην ανατολική κομητεία Ταϊτούνγκ, την οποία θα πλήξει απευθείας ο τυφώνας, ενώ ανεστάλησαν τα μαθήματα σε άλλες περιοχές για αύριο Πέμπτη. Δεκάδες δρομολόγια φέριμποτ και πτήσεις εσωτερικού ακυρώθηκαν.

🇹🇼Kong-Rey Could Be Taiwan’s Largest Since 1996🌀

🌀 Typhoon #KongRey in Taiwan intensified into a super typhoon and now poses a significant threat to the Northwest Pacific.

💨 With wind speeds reaching 230 km/h and gusts exceeding this, Kong-Rey is one of the most powerful… pic.twitter.com/3ZP2I4RO1a

— Windy.com (@Windycom) October 30, 2024