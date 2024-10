Ισπανία: Εκατόμβη νεκρών από τις πλημμύρες – Βροχή ενός έτους μέσα σε 8 ώρες

Αντιμέτωπη με τις φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων 30 ετών βρίσκεται η Ισπανία, καθώς οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν μεταξύ άλλων την περιοχή της Βαλένθια έχουν οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων, ενώ δεκάδες παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε σημεία που παραμένουν δυσπρόσιτα.

Οι Αρχές της χώρας χαρακτήρισαν τις πληγείσες περιοχές «ζώνη καταστροφής», ενώ η κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος για τα θύματα της θεομηνίας, η οποία έχει επηρεάσει περισσότερους από 150.000 πολίτες.

Στις πληγείσες περιοχές έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 1.100 στρατιώτες, ενώ η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση εθνικής επιτροπής για τον συντονισμό των επιχειρήσεων.

Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν την Τρίτη και συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση την Τετάρτη, προκαλώντας καταστροφές σε μια περιοχή που εκτείνεται από τη Μάλαγα έως τη Βαλένθια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 92 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Βαλένθια, δύο στην Καστίγια-Λα Μάντσα και ένα άτομο στην Ανδαλουσία.

Μετά το καταστροφικό πέρασμα από τη Βαλένθια, η καταιγίδα κινείται προς την Καταλονία, την Αραγονία, την Εστρεμαδούρα, τη Ναβάρα, καθώς και τη δυτική Ανδαλουσία.

Σύμφωνα με Ισπανούς μετεωρολόγους, η βροχή ενός έτους έπεσε μέσα σε 8 ώρες σε τμήματα της Βαλένθια, προκαλώντας καραμπόλες οχημάτων στους δρόμους, ξεριζώνοντας δέντρα, γκρεμίζοντας σπίτια και παρασύροντας τοίχους.

Σε ορισμένες πόλεις της περιφέρειας, καταγράφηκαν πάνω από 400 χιλιοστά βροχόπτωσης. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας δήλωσε ότι η Βαλένθια δέχθηκε περισσότερο νερό από όσο τους προηγούμενους 20 μήνες.

At least 51 people have been killed in the Valencia region alone but that figure is expected to rise.

Η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ πολλοί κεντρικοί αυτοκινητόδρομοι έχουν πλημμυρίσει και έχει επηρεαστεί η σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας που τη συνδέει με τη Μαδρίτη.

Εναέρια πλάνα έδειχναν γέφυρες να έχουν καταρρεύσει και αυτοκίνητα να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο. Πολίτες περιέγραψαν ότι είδαν ανθρώπους να σκαρφαλώνουν πάνω στα αυτοκίνητά τους προκειμένου να μην παρασυρθούν από τα ορμητικά νερά.

Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται πως είναι ο χειρότερος απολογισμός στην Ευρώπη από το 2021, όταν τουλάχιστον 185 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία.

Πρόκειται ενδεχομένως για τη χειρότερη πλημμύρα στην Ισπανία, στη σύγχρονη ιστορία της, καθώς ο αριθμός των θυμάτων ξεπέρασε τους 87 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πλημμύρα του 1996, κοντά στα Πυρηναία.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η Ευρώπη είναι έτοιμη να βοηθήσει. «Αυτό που βλέπουμε στην Ισπανία είναι καταστροφικό», δήλωσε.

Just spoke to @sanchezcastejon.

The floods in Spain are not only a national tragedy.

It’s also a European one.

As such, it will get a European response.

We are ready to support you with emergency supplies.

When the time comes, we can also help you rebuild.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024