Οι 72 ώρες που βύθισαν τη Βαλένθια

Η Dana, από την άλλη, αποκάλυψε τις πληγές της Ισπανίας και, εξ όσων συνάγεται, και της Ευρώπης – τα ακραία καιρικά φαινόμενα, παρότι πλέον συχνά, δεν φαίνεται να μπορούν να αντιμετωπιστούν από την Ενωση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ίδια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ομολόγησε την ανετοιμότητα, λέγοντας ότι «αυτή είναι η δραματική πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής. Και πρέπει να προετοιμαστούμε για να την αντιμετωπίσουμε». Ταυτόχρονα, η ίδια ζήτησε από την Κομισιόν να συντάξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την καλύτερη προστασία των Ευρωπαίων από τα ακραία φαινόμενα.

Just spoke to @sanchezcastejon.

The floods in Spain are not only a national tragedy.

It’s also a European one.

As such, it will get a European response.

We are ready to support you with emergency supplies.

When the time comes, we can also help you rebuild.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 30, 2024