Ο Economist στηρίζει την Κάμαλα Χάρις: Η «ασφαλής επιλογή» έναντι του Τραμπ

Την απόφαση να υποστηρίξει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις για τις αμερικανικές εκλογές ανακοίνωσε με σχετικό δημοσίευμα το περιοδικό «The Economist», επικαλούμενο λόγους σταθερότητας και ασφάλειας για τις ΗΠΑ και τον κόσμο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους μιας δεύτερης θητείας Τραμπ.

Αναγνωρίζει ότι πολλοί ψηφοφόροι βλέπουν τον Τραμπ είτε ως ηγέτη που ενσαρκώνει την εθνική υπερηφάνεια είτε ως έναν πολιτικό που μπορεί να προστατεύσει την Αμερική. Ωστόσο, επικεντρώνεται σε εκείνους που τον επιλέγουν με υπολογισμένο τρόπο, παρά τις προσωπικές τους επιφυλάξεις απέναντί του.

Για τον Economist, αυτή η ψυχρή επιλογή είναι επικίνδυνη, καθώς βασίζεται στην υπόθεση ότι οι αποφάσεις Τραμπ μπορεί να συγκρατηθούν από θεσμούς, γραφειοκρατία και δικαστήρια.

Υποστηρίζει ότι οι κίνδυνοι για την αμερικανική δημοκρατία και τη διεθνή σταθερότητα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2016. «Οι πολιτικές του Τραμπ θεωρούνται πιο ακραίες και η διεθνής κατάσταση είναι πολύ πιο ευμετάβλητη».

Presidents do not have to be saints, and we hope that a second term for Donald Trump would avoid disaster. But he poses an unacceptable risk to America and the world. If The Economist had a vote, we would cast it for Kamala Harris https://t.co/3cl70RKxrs pic.twitter.com/LVVfs9mUle

— The Economist (@TheEconomist) October 31, 2024