H Τζένιφερ Λόπεζ στο πλευρό της Κάμαλα Χάρις – «Πιστεύω στη δύναμη των Λατίνων, let’s get loud»

Στην προεκλογική εκδήλωση της Κάμαλα Χάρις στο Λας Βέγκας εμφανίστηκε η Τζένιφερ Λόπεζ, εκφράζοντας μπροστά σε ένα πολυπληθές κοινό την υποστήριξή της στην υποψήφια των Δημοκρατικών.

«Let’s get loud», φώναξε το ρεφρέν του ομώνυμου γνωστού τραγουδιού της, ανεβαίνοντας στη σκηνή, την οποία χαρακτήρισε «την πιο σημαντική στην οποία έχει βρεθεί».

«Πιστεύω στη δύναμη των γυναικών… Οι γυναίκες έχουν τη δύναμη να κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις εκλογές. Πιστεύω στη δύναμη των Λατίνων», διεμήνυσε η διάσημη περφόρμερ με ρίζες από το Πουέρτο Ρίκο.

H τραγουδίστρια και ηθοποιός αναφέρθηκε στο προσβλητικό σχόλιο του κωμικού Τόνι Χίντσκλιφ, που αποκάλεσε το Πουέρτο Ρίκο «νησί σκουπιδιών» στη συγκέντρωση Τραμπ στη Νέα Υόρκη, καλώντας την κοινότητα των ισπανόφωνων να ασκήσει το δικαίωμά της στην ψήφο.

«Ο Τραμπ σταθερά προσπαθεί να μας διχάσει. Στο Madison Square Garden, μας υπενθύμισε ποιος πραγματικά είναι και πώς πραγματικά αισθάνεται», είπε η ίδια.

Jennifer Lopez in Vegas endorses Harris and says of Trump: “At Madison Square Garden, he reminded us who he is and how he really feels. It wasn’t just Puerto Ricans who were offended that day. It was every Latino in this country, it was humanity, and anyone of decent character.” pic.twitter.com/Pn5ayDEmO7

— Aaron Rupar (@atrupar) November 1, 2024