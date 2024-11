Ταϊβάν: Σαρωτικό το πέρασμα του Κονγκ-ρέι – Δύο νεκροί, πάνω από 500 τραυματίες

Οι επιχειρήσεις καθαρισμού βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στην Ταϊβάν μετά το πέρασμα του Κονγκ-ρέι, ενός από τους πιο ισχυρούς τυφώνες που καταγράφηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, που άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

Ο τυφώνας, με ριπαίους ανέμους που έφθαναν έως ακόμη και τα 184 χιλιόμετρα την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές, έφθασε πάνω από το έδαφος χθες το απόγευμα στο νοτιοανατολικό τμήμα της νήσου και κατόπιν έπληξε όλη την Ταϊβάν, ξεριζώνοντας δέντρα, προκαλώντας πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Incredible satellite imagery as the enormous eye of Typhoon #Kongrey bears down on Taiwan.

Winds are currently 215 km/h. Landfall is forecast near Taitung in the next few hours. pic.twitter.com/uAY7KV5WyD

— Zoom Earth (@zoom_earth) October 31, 2024