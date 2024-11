Ισπανία: 1.000 στρατιώτες αναζητούν επιζώντες στις λάσπες της Βαλένθια

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην πληγείσα από τη θεομηνία Βαλένθια, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 158 ανθρώπους, συνεχίζονται με τη συνδρομή 1.000 μελών της Στρατιωτικής Μονάδας Εκτάκτων Αναγκών της Ισπανίας, καθώς και χιλιάδων πυροσβεστών, αστυνομικών και πολιτοφυλάκων.

Αυτοκίνητα στοιβαγμένα το ένα πάνω στο άλλο, ξεριζωμένα δέντρα, πεσμένοι πυλώνες ηλεκτρικού, προσωπικά και οικιακά αντικείμενα διάσπαρτα σε μια τεράστια έκταση λάσπης που έχει καλύψει τους δρόμους σε δεκάδες κοινότητες στη Βαλένθια, μιας περιοχής νοτίως της Βαρκελώνης, στις ακτές της Μεσογείου.

Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν ανθρώπους μέσα αυτοκίνητα, σε σπίτια, σε δρόμους. «Ψάχνουμε σπίτι με σπίτι», δήλωσε ο Ανχελ Μαρτίνες, ένας από τους 1.000 στρατιώτες που συμμετέχουν στην τεράστια επιχείρηση διάσωσης.

«Δυστυχώς, υπάρχουν νεκροί εγκλωβισμένοι μέσα σε ορισμένα οχήματα», δήλωσε χθες ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Οσκαρ Πουέντε – ώρες προτού ο αριθμός των νεκρών εκτοξευτεί.

Από την άλλη, οι πολίτες, εν μέσω μαζικού θρήνου για τους νεκρούς ή όσους ακόμη αγνοούνται, παλεύουν να περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν μέσα από τις θαμμένες στη λάσπη κοινότητές τους.

«Είδα πτώματα να επιπλέουν, φώναξα για βοήθεια, αλλά δεν έγινε τίποτα. Οι πυροσβέστες έπαιρναν πρώτα τους ηλικιωμένους, όταν μπορούσαν να μπουν μέσα. Είμαι από κοντινή περιοχή, οπότε προσπάθησα να βοηθήσω και να σώσω ανθρώπους. Ολοι έκλαιγαν συνέχεια, καθώς ήταν παγιδευμένοι», περιγράφει ο Λουίς Σάντσεζ, ο οποίος κατάφερε να διασώσει αρκετούς ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους στον πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο V-31, νότια της Βαλένθια. Οπως λέει, «ο δρόμος γρήγορα μετατράπηκε σε πλωτό νεκροταφείο».

Χθες, σύμφωνα με την El Pais, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 39 άτομα που λεηλατούσαν πληγείσες περιοχές, ενώ αναγκάστηκε να αποσπάσει αστυνομικούς που συμμετείχαν στις έρευνες, μεταφέροντάς τους για περιπολίες στις περιοχές όπου είχαν καταγγελθεί κλοπές.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Βαλένθια ανακοίνωσε σχέδιο βοήθειας ύψους 250 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 6.000 ευρώ άμεσης βοήθειας σε κάθε πληγέντα, καθώς και επιδοτήσεις μεταφορών ή στήριξη για την αποκατάσταση κατοικιών.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.

Video credit: Nalabcer pic.twitter.com/WdCgUifavQ

— Nahel Belgherze (@WxNB_) October 29, 2024