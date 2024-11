Τοπίο στην… αιθαλομίχλη το Νέο Δελχί λόγω ινδουιστικού φεστιβάλ

Τοπίο στην ομίχλη θύμιζε το Νέο Δελχί σήμερα, Παρασκευή, μετά τους εορτασμούς του Diwali, της ινδουιστικής γιορτής των «Φώτων» χθες.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση εκτοξεύθηκε, καθιστώντας την ινδική πρωτεύουσα την πρώτη στην κορυφή της διεθνούς λίστας για την ποιότητα του αέρα, με τους πολίτες να αψηφούν την απαγόρευση για τη χρήση πυροτεχνημάτων, τιμώντας τη μεγάλη γιορτή του Ινδουισμού που συμβολίζει τη «νίκη του φωτός επί του σκότους».

Πυκνό νέφος κάλυψε το προεδρικό μέγαρο και τους γύρω κήπους, συνοικία δημοφιλή στους περιπατητές, τους ποδηλάτες και τους τουρίστες.

Acrid smog has engulfed India’s capital as air pollution fuelled by fireworks and farm stubble burning was ranked “hazardous” by monitors for the first time this winter #AFPVertical pic.twitter.com/OTbgBJBbXM

Ο δείκτης ποιότητας του αέρα εκτινάχθηκε στο 348, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία IQ Air, εντάσσοντας την ινδική πρωτεύουσα στην επικίνδυνη κατηγορία και κατατάσσοντάς την πρώτη στη λίστα των πιο μολυσμένων πόλεων του κόσμου.

#WATCH | Delhi: A thin layer of smog engulfs the National Capital as the air quality continues to deteriorate.

As per the CPCB, the AQI of the area is 317, in the ‘very poor’ category.

(Visuals from India Gate) pic.twitter.com/nKvFMOPZrd

— ANI (@ANI) November 1, 2024