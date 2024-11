ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ορλάντο εν μέσω εορτασμών για το Χάλογουιν – Δύο νεκροί (βίντεο)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κεντρική συνοικία του Ορλάντο της Φλόριντα, εν μέσω εορτασμών του Χάλογουιν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας ότι ένας έφηβος συνελήφθη ως ύποπτος.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Τοπικό Ιατρικό Κέντρο του Ορλάντο και η κατάστασή τους είναι σταθερή, σύμφωνα με την αστυνομία.

