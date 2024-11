ΗΠΑ: Η Λιζ Τσέινι απαντά στις απειλές Τραμπ – «Είναι εκδικητικός και βάρβαρος δικτάτορας»

Η Λιζ Τσέινι, μετά τις απειλές που εξαπέλυσε ενταντίον της ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, τον χαρακτήρισε «εκδικητικό και βάρβαρο δικτάτορα». Η πρώην βουλευτής και προβεβλημένο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος έχει ταχθεί υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών, Κάμαλα Χάρις, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία.

Σε συνέντευξή του, το βράδυ της Πέμπτης, ο Ντόναλντ Τραμπ την κατηγόρησε ότι είναι «γεράκι του πολέμου» και πρόσθεσε ότι «θα ήταν λιγότερο πολεμοχαρής αν οι κάννες των όπλων στόχευαν την ίδια».

«Ας της δώσουμε να κρατά ένα όπλο απέναντι σε κάννες εννέα όπλων να την πυροβολούν. Ας δούμε πώς θα ένιωθε. Ξέρετε, με τα όπλα στραμμένα προς το μέρος της», είπε ο Τραμπ, παραπέμποντας στην εικόνα ενός εκτελεστικού αποσπάσματος.

Η Λιζ Τσέινι, η οποία μαζί με ακόμη έναν Ρεπουμπλικανό, μέλος του Κογκρέσου ήταν μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής που ήταν υπεύθυνη για τη διερεύνηση της εισβολής στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, απάντησε στον Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή της στο Χ:

«Με αυτόν τον τρόπο δικτάτορες καταστρέφουν ελεύθερα έθνη. Απειλούν να σκοτώσουν όσους μιλούν εναντίον τους. Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τη χώρα μας και την ελευθερία μας σε έναν μικροπρεπή, εκδικητικό, βάρβαρο και ασταθή άνθρωπο που θέλει να γίνει τύραννος».

This is how dictators destroy free nations. They threaten those who speak against them with death. We cannot entrust our country and our freedom to a petty, vindictive, cruel, unstable man who wants to be a tyrant. #Womenwillnotbesilenced #VoteKamala https://t.co/URH5s929Sa

— Liz Cheney (@Liz_Cheney) November 1, 2024